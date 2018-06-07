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Москва, 07.06.2018

Аксёнов объяснил, почему в регионе такие высокие цены на продукты

«Expert Online» 2018

Глава Крыма Сергей Аксёнов объяснил высокие цены на продукты в регионе отсутствием конкуренции.

По его словам, снизить цены на продукты питания, на дороговизну которых пожаловались главе российского государства Владимиру Путину местные жители во время «прямой линии», помогут конкуренция и открытие грузового и железнодорожного проезда по Крымскому мосту, передаёт агентство «Интерфакс».

«Мы ожидаем, что открытие грузового сообщения по Крымскому мосту, а потом и железнодорожной ветки позволит увеличить завоз продукции на полуостров, повысит уровень конкуренции, – подчеркнул Аксёнов. – Уверен, что цены будут стабилизированы».

Напомним, в ходе «прямой линии» один из крымских бизнесменов спросил у главы государства, когда по ценам Крым сможет приблизиться к уровню Краснодарского края.

Отвечая на этом вопрос, Путин отметил, что некоторые продукты в Крыму стоят даже дешевле, чем в Краснодарском крае и Ростовской области, и выразил надежду, что с запуском грузового автомобильного движения по мосту цены уравняются и стабилизируются.

Ранее сообщалось, что известный российский актер Михаил Ефремов предложил наладить отношения с Украиной, отдав ей Крымский мост.

Наша справка

Крымский мост – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь, но работы завершили с опережением.

Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая, а движение запустили днём позже. Первые поезда проедут по мосту в 2019 году.

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