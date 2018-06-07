Путин: что было бы, если бы мы на 100% зачистили правительство

Если бы мы, под влиянием критики правительства, на 100% "зачистили" его два года назад, то мы мы бы потеряли 2 года развития и не достигли тех позитивных показателей, которые достигнуты сейчас, заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос ведущих в начале своей "Прямой линии". Он сказал, что сейчас правительство все-таки обновилось и состоит из, если можно так выразиться, "свежих" людей. Теперь нужно перейти к программному принципу его деятельности и усилить персональную ответственность за выполнение принятых решений.