Главы Генштабов России и США проведут переговоры

8 июня в Хельсинки пройдет встреча начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефа Данфорда, сообщает сайт Сил обороны Финляндии, которые в переговорах участия не примут.

Однако запланированы отдельные встречи Герасимова и Данфорда с президентом Финляндии Саули Ниинистё и командующим Силами обороны Финляндии генералом Ярмо Линдбергом.

Как отмечает в свою очередь The Wall Street Journal, встреча глав Генштабов США и России должна состоятся до переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

По данным собеседника газеты, Герасимов и Данфорд обсудят деэскалацию конфликта в Сирии.

Напомним, Трамп предложил Путину встретится в Белом доме в ходе телефонного разговора 20 марта. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что главы двух стран поручили Госдепу и российскому МИДу организовать встречу.