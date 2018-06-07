Китай приступает к практической реализации амбициозного проекта по созданию глобальной энергетической сети. В этих целях китайская энергетическая корпорация State Grid Corporation of China начал скупать региональные энергетические сети по всему миру. Отмечается, что это станет первым шагом в трехэтапном плане, который завершится созданием общемировой энергосети.

Как рассказывает главный экономист корпорации State Grid Чжао Цинбо, создание мировой электросети, а также граммотное распределение мировой электроэнергии – важный шаг на пути повышения эффективности энергопользования, сокращения вредных выбросов и более широкого внедрения в повседневный обиход возобновляемых источников энергии.

Гигантские электростанции, работающие на энергии ветра на Северном полюсе, а также солнечные электростанции вокруг экватора именно так глава State Grid Corporation of China Женья Лю видит глобальную энергетическую сеть будущего. Во главе процесса Лю видит свою родину - Китай.

State Grid намерена реализовать проект в три этапа и завершить весь процесс к 2050 году. К 2020 году необходимо ускорить создание региональных сетей возобновляемых источников энергии, далее к 2030 году предполагается расширить базу возобновляемых источников энергии и, как результат, к 2050 году будет построена сеть между континентами.

Как сообщает Financial Times, первый этап уже реализуется полным ходом. Начиная с 2013 года Китай вложил порядка 123 млрд. долларов в электросети по всему миру. Как сообщает источник издания, ссылаясь на исследование RWR в Вашингтоне, китайские компании имеют доли в энергетических компаниях Чили, Бразилии, России, Португалии, Нигерии, Южной Африке, Пакистане, Австралии и на Филиппинах.

102 млрд. долларов из этой суммы китайская корпорация вложила в строительство мировых электросетей, остальные 21 млрд. долларов были предоставлены в качестве займов на энергетические проекты. В общей сложности все инвестиции в проект обойдутся Пекину в 452 млрд. долларов.

Не так давно State Grid попыталась закрепиться в Германии: здесь китайцы хотели купить 20 % акций сетевого оператора «Vattenfall Group». Но сейчас SGCC отозвала свое предложение из-за неодобрения условий сделки в федеральном правительстве. После этого, Китай направил средства на покупку доли в бельгийской компании Elia.

Поддержка сверху

В сентябре 2015 года президент Китая Си Цзиньпин уже рекламировал глобальную энергетическую сеть перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Речь идет о совместном предприятии в совместной собственности, которое будет служить для распределения энергии из возобновляемых источников и тем самым способствовать распространению благосостояния и укреплению мира во всем мире.

Руководитель государственной китайской корпорации Женья Лю подчеркнул, что проект не ставит перед собой цель управлять электросетями по всему миру.

Однако аналитики не исключают, что за китайской инициативой могут стоять и политические мотивы. Некоторые мировые политики, рассматривают электрические сети, как основную инфраструктуру для роста экономики.

В свою очередь, критики проекта в Китае, считают, что глобальная энергетическая сеть не что иное как дополнение к глобальному китайскому проекту новый Шелковый путь, целью которого является интеграция в мировое торговое пространство. Противники глобализации считают, что 900 миллиардов долларов, которые нужны на строительство трубопроводов, электростанций, железных дорог, портов и аэропортов для проектов Китаю не потянуть.