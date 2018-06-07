Китай озвучил США условие для прекращения торговой войны

Как заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, Пекин «не хочет эскалации торговых трений с США». При этом Китай рассчитывает на взаимные уступки. Только в этом случае страна готова увеличивать импорт из США.

«Пекин готов вести диалог и консультации, непрерывно расширять сотрудничество, надлежащим образом устранять разногласия, мы готовы на условиях взаимных уступок наращивать импорт из США», - сообщил Гао Фэн на брифинге 7 июня.

Чиновник также выразил надежду, что Вашингтон и Пекин найдут в себе силы пойти навстречу друг другу, поскольку китайская сторона готова сотрудничать со всеми странами мира, в том числе и с США для увеличения импорта. Данная политика вызвана растущим потребительским спросом в стране.

«Китай приветствует появление на своем рынке конкурентоспособных качественных товаров со всего мира, что в свою очередь принесет пользу предпринимателям всех стран, включая США», — рассказал Гао Фэн.

Напомним, на прошлой неделе в Пекине на фоне очередного обострения торгового конфликта между двумя странами прошли очередные торговые переговоры между КНР и США. Стороны не пришли к определенным соглашениям, Пекин в своею очередь основным условием достижения соглашений по торговле назвал взаимоуступки и отказ от ведения торговой войны.