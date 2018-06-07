Исполнился год блокаде Катара, начатой 5 июня 2017 года Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом. Катарские руководители отметили годовщину конфликта в Персидском заливе рядом громких заявлений. Кроме утверждений о том, что блокада соседей не достигла поставленных целей и что катарцы вышли победителями из затянувшегося противостояния, с чем в целом согласны многие политологи, запомнился госминистр по делам обороны Катара. Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя попросился в интервью катарскому военному журналу Altalaya в… НАТО.

«Катар сейчас стал одной из наиболее важных стран в регионе в отношении качества вооружений,- заявил он.- Что касается членства, то мы является главным союзником вне НАТО. И мы стремимся к полному членству…»

Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя заявил о крепнущих связях с НАТО и о том, что Катар мог бы предоставить в распоряжение войск НАТО свои военные базы. По его словам, полноправное членство в НАТО – давняя мечта Катара. Однако, он, похоже, что-то напутал, потому что Катар пока не является «основным союзником США вне НАТО» (MNNA). Очевидно, аль-Аттыйя имел в виду союзнические и партнерские отношения с организацией в целом, а не только с США. В январе этого года Доха подписала с альянсом соглашение по безопасности, запустившее механизм обмена секретной информацией. Такое же соглашение имеется у НАТО и с Бахрейном и ОАЭ, которые являются участниками «бойкотного квартета». Кстати, Бахрейн и Египет официально являются основными союзниками США вне НАТО.

Несмотря на то, что интервью трудно считать официальным обращением, в НАТО на просьбу катарского министра обороны отреагировали оперативно, уже на следующий день.

«Согласно 10 статье Вашингтонского договора (устава НАТО) только европейские государства могут быть членами НАТО,- заявил агентству AFP представитель Северо-атлантического альянса и тут же дипломатично слегка подсластил горькую пилюлю:- Катар – ценный и давний партнер НАТО».

Представитель НАТО явно не случайно не совсем точно процитировал 10 статью устава. В ней дословно не говорится, что членом НАТО могут быть только европейские страны, потому что в противном случае в Северо-атлантический союз не могли бы входить США и Канада. 10 статья гласит: «Договаривающиеся стороны по всеобщему согласию могут предлагать любому другому европейскому государству, способному развивать принципы настоящего Договора и вносить свой вклад в безопасность Североатлантического региона, присоединиться к настоящему Договору…»

О том, география и 10 статья являются не главным условием членства в НАТО говорит и пример Грузии, которая так же, как Украина, уже не первый год стремится вступить в НАТО. Не так давно в этих бывших республиках СССР отметили десятилетие обещания о принятии в альянс. Тбилиси и Киев получили официальное обещание, что их когда-нибудь, со временем примут в НАТО на саммите организации, которой прошел в апреле 2008 г. в Бухаресте. Сейчас Грузия и Украина по-прежнему остаются в листе ожидания в вопросе приема в НАТО. Недавно заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер предложила им запастись терпением, потому что ждать, судя по всему, придется еще долго. Сейчас ситуация с их вступлением в НАТО несмотря на резкое ухудшение отношений между Западом и Россией хуже (для Грузии и Украины, естественно), чем в 2008 году.

Сколько придется ждать зеленого света Украине и Грузии, не знает никто. Несмотря на это Запад продолжает «кормить» эти страны обещаниями. Так, госсекретарь США Майк Помпео во время майской встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили в Вашингтоне назвал эту страну «достойным партнером и союзником США» и подчеркнул, что Америка с нетерпением ждет ее вступления в НАТО и что президент Трамп твердо поддерживает решение Бухарестского саммита.

Если вернуться к Катару и НАТО, то обращает на себя внимание один любопытный момент. Халеду бен Мухаммеду аль-Аттыйе не помешало фактически обратиться с просьбой о принятии в альянс намерение Дохи купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Очевидно, он не видит в этом факте никакого противоречия с принципами и правилами НАТО так же, как этого, похоже, не видят в Турции, которая тоже покупает С-400, являясь членом Северо-атлантического альянса.

Представитель НАТО никак не прокомментировал решение Дохи о покупке российской военной техники. В отличие от Саудовской Аравии, которая не только попросила Эмманюэля Макрона повлиять на Катар и уговорить эмират не покупать ЗРК С-400, но и прямо пригрозила строптивому эмирату… войной. В Эр-Рияде несмотря на год, прошедший с момента начала конфликта с Катаром, похоже, до сих пор не поняли, что этот эмират несмотря на небольшие размеры готов до конца отстаивать свой суверенитет. Реакция Дохи на угрозу КСА последовала немедленно. «Покупка военной техники является суверенным делом любого государства»,- заявил министр иностранных дел Катара Мохаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани в интервью Al Jazeera.