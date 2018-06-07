Меркель призывает Европу настойчивей противостоять Трампу

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу проявить настойчивость на фоне попыток американского президента Дональда Трампа изменить установленный мировой порядок. С подобным заявлением Меркель выступила в Мюнхене на заседании фракции Европейской народной партии 6 июня, сообщает Bloomberg.

«Это было то, что я тогда вынесла с саммита НАТО, и я по-прежнему придерживаюсь тех моих заявлений», — сообщила канцлер.

К примерам с проблемами внутри НАТО и выходу США из парижского соглашения о климате, политик добавила введение США пошлин на сталь и алюминий из стран ЕС, а также выход США из ядерной сделки с Ираном.

«Все это подтверждает мнение, что мир меняется», —сказала Меркель, которая призвала ЕС приготовить свой ответ на «множество вопросов».

Канцлер призвала уделять особое внимание совместным действиям и вопросам миграции и безопасности, а также «европеизировать» свое присутствие в Совете Безопасности ООН и говорить с ее трибуны «в один европейский голос».

Ранее, канцлер заявила, что для Германии важное значение имеет диалог с Россией и взаимодействие сторон должно продолжаться, несмотря на имеющиеся разногласия.