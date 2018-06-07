На военном полигоне в Ленобласти произошёл взрыв: есть погибшие

На военном полигоне в Ленинградской области прогремел взрыв.

ЧП случилось на полигоне «Туганы», передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на пресс-службу Западного военного округа, в результате детонации неустановленного боеприпаса, находящегося в грунте, погибли два человека.

Кроме того, ранения нижних конечностей получили двое военнослужащих одной из воинских частей округа. Пострадавшие госпитализированы в одну из местных клиник. Им оказывается помощь, их жизни ничего не угрожает.

По факту инцидента командование воинской части проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.