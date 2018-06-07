Крупнейшее в мире газовое месторождение в Иране может из-за американских санкций против Ирана и готовящегося ухода Total почти полностью достаться китайцам.

Тегеран готов передать долю французского нефтяного гиганта Total в газовом месторождении Южный Парс китайскому партнеру. В июле 2017 года Total подписал с Тегераном соглашение стоимостью 4,8 млрд долларов на освоение 11 фазы Южного Парса, крупнейшего газового месторождения на планете, северная часть которого принадлежит Катару. После объявления Дональдом Трампом месяц назад об одностороннем выходе США из ядерной сделки по Ирану и возврате антииранских санкций многие компании, работающие в этой азиатской стране после заключения сделки в 2015 году, испугались вторичных американских санкций и начали сворачивать свою деятельность в ИРИ. Total – не исключение.

«У Total есть 60 дней на переговоры с американской администрацией,- заявил в интервью Financial Times министр нефтяной промышленности ИРИ Биджан Занганех.- Правительство Франции тоже может воспользоваться этими 60 днями для того, чтобы уговорить администрацию США разрешить Total остаться в Иране. Если американская администрация откажется сделать исключение для Total, то французов заменит китайская компания».

Главный иранский нефтяник имеет в виду China National Petroleum Corporation (CNPC), которой принадлежит 30% акций проекта. CNPC является самым вероятным кандидатом на получение доли коллег из Франции, которая составляет 50,1%. Оставшиеся 10% принадлежат иранской компании Petropars.

О начале переговоров с французскими и американскими властями о возможности дальнейшей работы в Иране Total объявил еще 16 мая. Кстати, возможность такого форс-мажорного развития событий была предусмотрена в контракте.

Уходить в случае невозможности достижения компромисса с Белым домом придется, потому что для всех западных компаний, включая, естественно, Total американский рынок намного важнее иранского, каким бы привлекательным он ни был. На примере Total, кстати, хорошо видно, в чем заключается важность американского рынка. Вторичные санкции в случае продолжения работы в Иране и после 5 ноября грозят парализовать всю финансовую деятельность французского нефтегазового гиганта, потому что свыше 90% всех его финансовых транзакций проходят через американские банки.

Франция, напомним, является одной из шести участниц ядерной сделки по Ирану, которая официально называется Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA). Остальные подписанты: Россия, КНР, Великобритания, Франция и ФРГ неудачно пытались уговорить президента Трампа остаться в соглашении, которое он еще во время избирательной кампании назвал «худшей сделкой». США обвиняют Иран в дестабилизации положения на Ближнем Востоке путем финансирования военизированных группировок и организаций за границей и разработки баллистических ракет. Иран, в свою очередь, обвиняет США тоже в финансировании военизированных организаций и в нарушении суверенитета стран региона.

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил в понедельник, что Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил иранского коллегу Хасана Рухани принять участие в саммите ШОС, который пройдет в июне в Циндао. Китайские и иранские дипломаты уже обсуждали возможность сохранения ядерной сделки без США.

Для поддержки быстрого экономического роста Поднебесная нуждается в огромных объемах энергии. Отсюда и растущий интерес к Ирану, из которого сейчас в страхе перед вторичными санкциями бегут все западные компании. С этой же целью Пекин расширяет и углубляет связи с Россией в энергетике и экономике. Россия, напомним, по разведанным запасам газа находится на первом месте, а Иран – на втором.