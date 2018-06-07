Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 07.06.2018

Правительство на «Прямой линии» анонсировало «угрозу» для нефтяных компаний

«Expert Online» 2018

Рост цен на бензин идет по все стране. Например в Анадыре бензин стоит 55 рублей за литр, было сказано на «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Солярка стоит 45 рублей — «вся страна за вас проголосовала, а цены на бензин не можете вы остановить», — сказал президенту в прямом эфире житель Санкт-Петербурга. Президент ответил, что дело в нечетких, ошибочных налоговых мерах правительства по наполнению бюджета. При этом, рост цен на нефть побуждает наши нефтяные компании повышать цены на топливо, чтобы уравнять свой доход на внутреннем рынке с тем, который они могли бы получить при экспорте. Президент также сообщил о снижении акцизов и отмене ранее принятых решений о повышении акцизов на бензин.

В свою очередь, принявший участие в «Прямой линии» министр энергетики Александр Новак анонсировал законопроект, который вскоре будет внесен в Госдуму и будет содержать стимулы для нефтяных компаний не повышать цены. Владимир Путин назвал эти меры скорее «угрозами», заметив впрочем, что с нефтяными компаниями власти стремятся поддерживать хорошие рабочие отношения. Дмитрий Козак вице-премьер Дмитрий Козак конкретизировал эту угрозу, сказав, что речь идет о возможности для правительства повышать экспорную пошлину на моторное топливо.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Аддитивное производство перевернет целые отрасли

    Аддитивное производство дает новые возможности для изготовления изделий. Эта технология меняет мир, изменяя способы проектирования и производства

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: рублю готовят разворот
      Курс доллара: рублю готовят разворот
    2. Курс доллара: «двойной удар» станет разрушительным
      Курс доллара: «двойной удар» станет разрушительным
    3. Курс доллара: наступает переломный момент
      Курс доллара: наступает переломный момент