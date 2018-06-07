Правительство на «Прямой линии» анонсировало «угрозу» для нефтяных компаний

Рост цен на бензин идет по все стране. Например в Анадыре бензин стоит 55 рублей за литр, было сказано на «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Солярка стоит 45 рублей — «вся страна за вас проголосовала, а цены на бензин не можете вы остановить», — сказал президенту в прямом эфире житель Санкт-Петербурга. Президент ответил, что дело в нечетких, ошибочных налоговых мерах правительства по наполнению бюджета. При этом, рост цен на нефть побуждает наши нефтяные компании повышать цены на топливо, чтобы уравнять свой доход на внутреннем рынке с тем, который они могли бы получить при экспорте. Президент также сообщил о снижении акцизов и отмене ранее принятых решений о повышении акцизов на бензин.

В свою очередь, принявший участие в «Прямой линии» министр энергетики Александр Новак анонсировал законопроект, который вскоре будет внесен в Госдуму и будет содержать стимулы для нефтяных компаний не повышать цены. Владимир Путин назвал эти меры скорее «угрозами», заметив впрочем, что с нефтяными компаниями власти стремятся поддерживать хорошие рабочие отношения. Дмитрий Козак вице-премьер Дмитрий Козак конкретизировал эту угрозу, сказав, что речь идет о возможности для правительства повышать экспорную пошлину на моторное топливо.