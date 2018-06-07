Президент РФ ответил на вопрос о долевом строительстве

В ходе «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, глава государства пообещал, что с июля 2019 года договоры долевого строительства жилья в нашей стране заключаться не будут.

По мнению президента, проблема обманутых дольщиков связана с недостаточно внятным регулированием, которое имело место до сегодняшнего дня.

«Всего в стране свыше одного миллиона договоров о долевом строительстве, объём денег – 3, 4 трлн рублей, – напомнил Путин. – Это огромные средства, которые далеко не всегда эффективно используются застройщиками».

При этом Путин считает, что Россия должны выйти на цивилизованный способ строительства — то есть без привлечения средств граждан страны.

«Собственно, такой проект уже готовится. Ранее об этом писали неоднократно», – резюмировал Путин.