Президент России уверен, что Украина не в состоянии решить проблему ДНР и ЛНР

В ходе «Прямой линии» президенту России писатель Захар Прилепин задал вопрос, не захочет ли Киев воспользоваться ЧМ-2018 по футболу, чтобы подготовить какую-нибудь военную провокацию или наступление в Донбассе.

«Я надеюсь, что этого не произойдет», - сообщил президент, который уверен, что это будет иметь самые тяжелые последствия для украинской государственности.

Путин уверен также, что Украине не по силам решить проблему ДНР и ЛНР. Он призвал Киев следовать по пути минских соглашений.

«Украина всегда заявляет, что это ее территории, но при этом продолжает блокаду ЛНР и ДНР и обстрелы, от которых гибнут мирные жители», - добавил глава государства. Также Путин заверил, что Россия сделает все, чтобы ситуация на Украине разрешилась в рамках минского процесса