Путин: Россия движется к «белой полосе»

Отвечая в начале своей "Прямой линии" на вопрос журналистов, через какую «полосу» мы проходим - черную или белую, заданный в связи со сказанными два года назад президентом словами о том, что проходимая на тот момент страной «полоса» была серой, Владимир Путин заявил, что мы двигаемся к устойчивому "белому цвету". В качестве аргументов он привел рост экономики в прошлом году на 1,5 процента, что означает, прежде всего, переход к росту от спада, исторически низкую инфляцию, благоприятные внешнеторговые показатели, рост реальных доходов населения на 3,8%, рост экспорта машин и оборудования, рост экспорта сельхозпродукции — он составляет 23 млрд долларов и превысил экспорт вооружений, который составляет 15 млрд долларов.