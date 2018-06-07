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Москва, 07.06.2018

Путин ответил на сомнения Запада, о существовании новейшего оружия в России

«Expert Online» 2018

В ходе «Прямой линии» президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявления, звучащие на Западе, что новейшее оружие, о котором российский лидер говорил во время Федерального послания, на самом деле якобы не существует.

«Для тех, кто не верит, хочу напомнить, что ещё 2004 году я говорил о начале разработки системы «Авангард». Это абсолютное оружие, если говорить о сегодняшнем дне. Свыше 20 Махов. Я не думаю, что в ближайшие годы подобное оружие появится у какой-то другой страны», – подчеркнул президент.

Кроме того, он рассказал о гиперзвуковой ракете «Кинжал», которая уже стоит на вооружении в Южном федеральном округе.

«Лазерный боевой комплекс тоже стоит уже на вооружении. И система «Авангард» находится в промышленном производстве», – сказал Путин.

Он также отметил, что эта система будет поставлена в 2019 году.

«В 2020 году Россия планирует поставить ракетный комплекс «Сармат». Также есть разработки – ракета глобальной дальности и подводный беспилотный аппарат. Здесь завершён этап испытания ядерной двигательной установки. Нужно еще некоторые вещи сделать в плановом режиме. работа идет именно по плану», – резюмировал Путин, добавив, что у него нет сомнений, что все эти разработки будут поставлены в срок.

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