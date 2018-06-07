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Москва, 07.06.2018

Путин ответил на вопрос о «непотопляемости» Мутко

«Expert Online» 2018

Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему Виталий Мутко, который часто подвергается критике, остался в новом составе российского правительства.

Поводом для ответа на этот вопрос стала шутка моряков, которые озвучили ведущие. Моряки, обратились к главе государства с просьбой «разрешить рисовать на кораблях портрет Мутко, чтобы они были непотопляемыми».

«Я знает о всех разговорах вокруг его фигуры, знаю, что ему нужно подтянуть английский», – отметил президент.

При этом, по его мнению, Мутко достиг больших успехов в строительстве спортивной инфраструктуры, что и стало причиной предложения ему позиции вице-премьера, ответственного за строительство.

Кроме того, Путин напомнил об атаке, направленной на Мутко в связи с допинговым скандалом.

«В этих условиях отправлять его на пенсию — невозможно. Да и потенциал у него хороший — пусть работает», – резюмировал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что если бы мы, под влиянием критики правительства, на 100% «зачистили» его 2 года назад, то мы бы потеряли эти 2 года развития и не достигли бы тех позитивных показателей, которые достигнуты сейчас.

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