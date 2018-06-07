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Москва, 07.06.2018

Путин рассказал, будет ли повышаться пенсионный возраст

«Expert Online» 2018

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос, будет ли в нашей стране повышен пенсионный возраст.

По его словам, к этому он относится в высшей степени осторожно и аккуратно.

«Одна из основных задач, которая стоит перед правительством – повышение доходов пенсионеров, – подчеркнул Путин. - Потому что стоит и другая задача – снижение количества людей, живущих за чертой бедности».

При этом президент отметил, что необходимо дождаться тех мер, которые разработает правительство. А потом уже можно будет обсуждать вопрос повышения пенсионного возраста.

 

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