Путин рассказал, будет ли повышаться пенсионный возраст

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос, будет ли в нашей стране повышен пенсионный возраст.

По его словам, к этому он относится в высшей степени осторожно и аккуратно.

«Одна из основных задач, которая стоит перед правительством – повышение доходов пенсионеров, – подчеркнул Путин. - Потому что стоит и другая задача – снижение количества людей, живущих за чертой бедности».

При этом президент отметил, что необходимо дождаться тех мер, которые разработает правительство. А потом уже можно будет обсуждать вопрос повышения пенсионного возраста.