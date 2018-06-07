Путин рассказал, будут ли в России закрыты Instagram и YouTube

Глава российского государства Владимир Путин в ходе программы «Прямая линия» ответил на вопрос блогера о том, будет ли в нашей стране заблокированы Instagram и YouTube.

По словам президента РФ, никакие соцсети закрываться не будут. При этом о подчеркнул, закрытие мессенджера Telegram напрямую было связано с угрозой терроризма.

«После взрывов в петербургском метро правоохранительные органы не могли отследить переписку террористов, – отметил президент. – Как я должен на это реагировать? Вопросы безопасности – в первую очередь. Но я сам работал в органах безопасности и знаю, что легче всего – запретить, сложнее – найти способы решения».

Поэтому, как считает глава государства, необходимо разрабатывать современные средства борьбы с преступлениями, не ограничивая свободу Интернета.

Ранее сообщалось, что в ходе «Прямой линии» Путин рассказал, к какой «полосе» движется сейчас Россия, чем он руководствовался при формировании нового правительства, о росте цен на бензин, антироссийских санкциях, ситуации в Донбассе, что ждёт от предстоящего ЧМ-2018 по футболу, к чему может привести третья мировая война, будет ли объявлена амнистия, а также ответил на некоторые другие важные вопросы.

Напомним, программа «Прямая линия» в 2018 году отличается от передач предыдущих лет тем, что в студии не будут присутствовать гости. Президента РФ Владимира Путина в зале окружают лишь волонтеры и интерактивные экраны, на которые выводится SMS, MMS и видеозвонки, а также реакция пользователей соцсетей на ответы главы российского государства.