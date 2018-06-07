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Москва, 07.06.2018

Путин рассказал, какая должна быть ставка по ипотеке

«Expert Online» 2018

Российский лидер Владимир Путин в ходе «Прямой линии» заявил, что ставка по ипотеке в нашей стране должна быть снижена до 7 %.

В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов заявил, что его ведомство работает над снижением ставок по ипотечному кредитованию.

Он также пообещал, что данное президентом поручение по изменению программы по снижению ставок для многодетных детей, будет в ближайшее время рассмотрена в правительстве.

Напомним, в настоящее время средняя по стране ставка по ипотеке составляет 9,73%.

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