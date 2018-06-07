Путин рассказал, уйдут ли российские войска из Сирии

Отвечая на вопрос о возможном выводе российских войск из Сирии, президент РФ Владимир Путин заявил, что российская операция на Ближнем Востоке – это уникальная возможность увеличить боеспособность российской армии.

При этом глава РФ подчеркнул, что не стоит забывать и о потерях, которые сопровождают такие действия.

«Сейчас крупномасштабные боевые действия в Сирии прекратились, – напомнил Путин. – В этой стране начинается мирное урегулирование конфликта».

Несмотря на этом, как сказал президент, российские пункты военного базирования будут находиться в Сирии до тех пор, пока это выгодно России.

«Пока они там нужны, они решают важные задачи», – резюмировал Путин.