Путин: третья мировая война - это конец цивилизации

«Третья мировая война - это конец цивилизации и это понимание должно сдерживать нас от опасных действий», - сказал Путин в ходе «Прямой линии», отвечая на вопрос одного из зрителей «будет ли третья мировая война?».

Президент подчеркнул, что сам факт, что после окончания Второй мировой войны мы живем в глобальном мире, не считая региональных войн, которые возникают по тем или иным причинам, можно благодарить паритет между ведущими военными державами, достигнутый из-за страха взаимного уничтожения.