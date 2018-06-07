Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 07.06.2018

Путин: «Запад видит в России угрозу и конкурента»

«Expert Online» 2018

На вопрос, когда Запад остановится применять санкции против РФ и выдвигать необоснованные обвинения, Владимир Путин сказал, что западные партнеры таким образом пытаются сдержать развитие России.

«Это такой способ сдерживания России, обвинения создают базу для сдерживания», - сказал президент, который уверен, что это ошибочная политика.

«Нужно не сдерживать а наладить конструктивный диалог. Понимание этого приходит постепенно к нашим партнерам», - продолжил Путин.

Президент не назвал сроки прекращения конфронтации, но сказал, что главным условием этого процесса является наступление понимания у Запада необходимости считаться с интересами России.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Аддитивное производство перевернет целые отрасли

    Аддитивное производство дает новые возможности для изготовления изделий. Эта технология меняет мир, изменяя способы проектирования и производства

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: рублю готовят разворот
      Курс доллара: рублю готовят разворот
    2. Курс доллара: «двойной удар» станет разрушительным
      Курс доллара: «двойной удар» станет разрушительным
    3. Курс доллара: наступает переломный момент
      Курс доллара: наступает переломный момент