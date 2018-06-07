Путин: «Запад видит в России угрозу и конкурента»

На вопрос, когда Запад остановится применять санкции против РФ и выдвигать необоснованные обвинения, Владимир Путин сказал, что западные партнеры таким образом пытаются сдержать развитие России.

«Это такой способ сдерживания России, обвинения создают базу для сдерживания», - сказал президент, который уверен, что это ошибочная политика.

«Нужно не сдерживать а наладить конструктивный диалог. Понимание этого приходит постепенно к нашим партнерам», - продолжил Путин.

Президент не назвал сроки прекращения конфронтации, но сказал, что главным условием этого процесса является наступление понимания у Запада необходимости считаться с интересами России.