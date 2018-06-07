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Москва, 07.06.2018

Путина призвали ввести санкции против Латвии

«Expert Online» 2018

Пользователь Алексей Ксендзов попросил президента России ввести санкции против Латвии из-за запрещения на территории этой страны обучения в школах на русском языке. Глава государства считает, что санкции  - это не выход из сложившийся ситуации.  

«Введение каких бы то ни было санкций в одностороннем порядке не помогает решать проблемы, а только усугубляет их», - сообщил Путин, который уверен, что защищать соотечественников за рубежом необходимо, но без ущерба для их положения.

Путин, также считает понятие «не граждане», которое присутствует в определении русскоязычного населения в странах Прибалтики,  неприемлемым для любого цивилизованного государства.

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