Путина призвали ввести санкции против Латвии

Пользователь Алексей Ксендзов попросил президента России ввести санкции против Латвии из-за запрещения на территории этой страны обучения в школах на русском языке. Глава государства считает, что санкции - это не выход из сложившийся ситуации.

«Введение каких бы то ни было санкций в одностороннем порядке не помогает решать проблемы, а только усугубляет их», - сообщил Путин, который уверен, что защищать соотечественников за рубежом необходимо, но без ущерба для их положения.

Путин, также считает понятие «не граждане», которое присутствует в определении русскоязычного населения в странах Прибалтики, неприемлемым для любого цивилизованного государства.