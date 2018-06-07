Сборная России – худшая сборная ЧМ-2018

Футбольное первенство планеты ещё не началось, а российская сборная уже стала худшим его участником.

Согласно рейтингу ФИФА, который опубликован на сайте организации, наша команда впервые в своей истории (учитывая и советский период) опустилась на рекордно низкое 70 место.

Любопытно, что в списке Международной федерации подопечных Станислава Черчесова на одно место опередила сборная Саудовской Аравии.

Таки образом, впервые в истории чемпионатов мира матч открытия сыграют между собой самые слабые участники турнира. Напомним, в прошлом рейтинге Россия занимала 66-ю позицию.

Возглавляет рейтинг ФИФА действующий победитель первенства планеты Германия. Кроме того, в десятке лучших команд две сборные поменялись местами: Польша поднялась с 10-го места на 8-е, а Испания замкнула ТОП-10.

Ранее сообщалось, что Банк России представил пластиковую банкноту, посвящённую ЧМ-2018 по футболу, который стартует 14 июня.

Наша справка

ЧМ-2018 по футболу впервые пройдёт в России. Матчи турнира будут сыграны с 14 июня по 15 июля в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.