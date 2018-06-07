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Москва, 07.06.2018

Швеция приняла важное решение по «Северному потоку-2»

«Expert Online» 2018

Власти Швеции приняли важное решение по проекту «Северный поток-2».

Как пишет местная газета DI со ссылкой на представителя Партии центра по международным вопросам Черстин Люндгрен, правительство одобрила строительство газопровода.

По её словам, утром 7 июня в МИД Швеции состоялась встреча, где была представлена эта информация.

Ранее сообщалось, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в ходе встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, что газопровод Северный поток-2 является частной инициативой.

При этом Штайнмайер подчеркнул, что в ходе переговоров с Москвой немецкое правительство поднимает вопросы, которые беспокоят также Польшу и Украину.

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