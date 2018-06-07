Составлен рейтинг самых продаваемых в России внедорожников и кроссоверов с пробегом

Составлен рейтинг самых популярных в России внедорожников и кроссоверов с пробегом. Исследование провели эксперты аналитического агентства «Автостат».

Первое место в рейтинге занимает внедорожник LADA 4x4 с результатом в 28,4 тысяч проданных машин за первые четыре месяца 2018 года. Автомобиль повторил прошлогодний результат, правда, с меньшим на 8% результатом.

На втором месте - Chevrolet Niva, которого было продано за четыре месяца 22 тысячи единиц. Третье место с показателем 12 тысяч перепроданных машин заняла Toyota RAV4.

Четвертым стал Nissan X-Trail. Этой модели было продано на рынке вторичной продажи 9,8 тысяч экземпляров. Замыкает пятерку самых популярных рейтинга Nissan Qashqai с 9,7 тысячами перепроданных авто.

Кроме того, в рейтинг вошли Renault Duster, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Tiguan и BMW X5.

Как сообщает «Автостат», всего за первые четыре месяца 2018 года в России было перепродано 345,4 тыс. единиц легковых автомобилей с пробегом сегмента SUV. Этот показатель на 2,8% превзошел результаты аналогичного периода прошлого года.