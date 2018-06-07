Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 07.06.2018

Составлен рейтинг самых продаваемых в России внедорожников и кроссоверов с пробегом

«Expert Online» 2018

Составлен рейтинг самых популярных в России внедорожников и кроссоверов с пробегом. Исследование провели эксперты аналитического агентства «Автостат».

Первое место в рейтинге занимает внедорожник LADA 4x4 с результатом в 28,4 тысяч проданных машин за первые четыре месяца 2018 года. Автомобиль повторил прошлогодний результат, правда, с меньшим на 8% результатом.

На втором месте  - Chevrolet Niva, которого было продано за четыре месяца 22 тысячи единиц. Третье место с показателем 12 тысяч перепроданных машин заняла Toyota RAV4.

Четвертым стал Nissan X-Trail. Этой модели было продано на рынке вторичной продажи 9,8 тысяч экземпляров. Замыкает пятерку самых популярных рейтинга Nissan Qashqai с 9,7 тысячами перепроданных авто.

Кроме того, в рейтинг вошли Renault Duster, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Tiguan и BMW X5.

Как сообщает «Автостат», всего за первые четыре месяца 2018 года в России было перепродано 345,4 тыс.  единиц легковых автомобилей с пробегом сегмента SUV. Этот показатель на 2,8% превзошел результаты аналогичного периода прошлого года.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Аддитивное производство перевернет целые отрасли

    Аддитивное производство дает новые возможности для изготовления изделий. Эта технология меняет мир, изменяя способы проектирования и производства

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: рублю готовят разворот
      Курс доллара: рублю готовят разворот
    2. Курс доллара: «двойной удар» станет разрушительным
      Курс доллара: «двойной удар» станет разрушительным
    3. Курс доллара: наступает переломный момент
      Курс доллара: наступает переломный момент