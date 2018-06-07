ЦБ: финтех угрожает стабильности финансовой системы

Банк России, наращивая технологический потенциал финансовой системы, не забывает и о рисках, которые несут новые возможности.

Опасности становятся заметнее

Как отмечают эксперты Банка России в докладе «Основные направления развития финансового рынка РФ на 2019-2021 годы», повсеместное внедрение технологий в финансовую систему, помимо новых возможностей, несет и риски. Причем они носят различный характер и касаются как участников рынка, так и стабильности самой системы.

«Помимо открывающихся возможностей, широкое внедрение финансовых технологий несет в себе потенциальные риски для участников рынка и стабильности финансовой системы, управление которыми может потребовать нестандартных методов. Очевидно, что оптимальные меры по регулированию данной сферы не должны задушить инновации, что потребует достижения разумного баланса между защитой прав потребителей, их персональных данных и рыночной эффективностью», — говорится в документе.

В связи с этим регулятор намерен принять ряд мер, в том числе, распространить макропруденциальное стресс-тестирование на всех участников финансового рынка, включить в него профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры, управляющие компании), лизинговые компании, институты развития. Кроме того, ЦБ планирует оценивать системные эффекты коллективных действий участников финансового рынка.

Повсеместное внедрение высоких технологий уже радикально изменило многие отрасли, не стоит в стороне и финансовая сфера, констатирует генеральный директор «Телетрейд Групп» Сергей Шамраев. По его словам, ожидается, что упрощение доступа к финансовым услугам через интернет может полностью изменить лицо отрасли в целом и место традиционных финансовых институтов могут очень быстро занять технологичные компании. В случае их быстрого роста, уверен эксперт, традиционные участники рынка, являющиеся основой стабильности современной финансовой системы, могут столкнуться с резким оттоком активов, что в целом может привести к серьезным перекосам в международной финансовой системе. Россия не сможет оставаться в стороне от этих изменений, поэтому важно оценить риски подобного развития событий уже сейчас.

При этом, добавляет Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп», Центральный банк прежде всего волнуют две вещи: контроль над денежным обращением и безопасность этого денежного обращения. Последний год продемонстрировал, что новые технологии очень активно входят в финансовый оборот. Бум криптовалют показал, что если центробанки не контролируют эту сферу, то денежное обращение быстро уходит в тень и тогда становятся бессмысленной монетарная политика, валютное таргетирование и прочие атрибуты деятельности регулятора. Это несет опасность уже для экономики в целом, а значит и для государства.

Вторая проблема, продолжает эксперт, это кибербезопасность. Чем больше новых технологий внедряется в процесс банковских трансакций, тем выше риск хакерских атак, сбоев в работе и других технических проблем. Для борьбы с этим Центробанку, да и самой банковской системе необходимо иметь целый штат высококвалифицированных специалистов, которые быстро могут понять суть проблемы и ее решить. Так что, заключает Сергей Шамраев, развитие банковской и финансовой сферы пойдет по пути создания технологических центров по обработке различной финансовой информации и все это должно быть обязательно под контролем регулятора.

Границы рушатся

Если переводить язык доклада в более общеупотребительные термины, говорит, в свою очередь, генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов, то он сообщает нам о том, что технологии развились настолько, что стирают значение государственных границ, а вместе с ним и понятие суверенных государств и суверенитета, как его было принято понимать в XX веке. По мнению эксперта, регуляторы всех стран видят угрозу даже не столько в том, что в мировой финансовой системе появляются новые игроки, что их число увеличивается. Она заключается в том, что интернет позволяет предоставлять финансовые услуги людям, минуя государственные границы стран, в которых эти люди проживают, и таким образом монополии государств на эмиссию денег брошен вызов.

Недавняя гонка за биткоинами и другими криптовалютами хоть и поутихла, но имела в своей основе интересный тренд, рассказывает Александр Шустов: рост спроса на приватность финансовых транзакций, рост спрос на средства платежа, не подверженные инфляции. Причем в процессе роста популярности криптовалют государства уже прошли стадии от полного неприятия до полного благоприятствования, потому что наиболее прогрессивные чиновники понимают: если запретить операции с криптовалютами в своих границах, то криптовалюты уйдут в другие юрисдикции и обогатят их, а запретившие останутся без возможности заработать на этой инновации, при этом их граждане, скорее всего, продолжат пользоваться чужой инфраструктурой в собственных интересах.

Капитализация Facebook на сегодня составляет 553 млрд долларов, капитализация Apple — 953 млрд долларов, Microsoft — 787 млрд долларов, а капитализация Сбербанка — около 75 млрд долларов, поэтому опасения регулятора понятны: IT-компании такого масштаба легко могут стать транснациональными банками, а вот банк такого масштаба стать транснациональной IT-компанией может с трудом. Можно задать вопрос: вам была бы интересна валюта и счет, которые мог бы предложить вам Facebook, ведь собственные ценные бумаги он уже предлагает, и они пользуются спросом.

По мнению аналитика, граждане многих стран, особенно тех, чьи валюты часто страдают от девальвации, дали бы положительный ответ, но при этом суверенитет их государств резко размывается, и государствам нужно выбрать правильную стратегию ответа на этот вызов. Нельзя тотально запрещать, но, в то же время, нужно предложить IT-компаниям что-то, в чем они заинтересованы, например, возможность открывать филиалы в безналоговых зонах, возможность использовать каналы передачи данных, которые должны быть бесперебойными, наконец, можно предложить просто дешевую электроэнергию.