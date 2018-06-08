АКТРИСА АННА ЧУРИНА В ПРОЕКТЕ #TUMITRAVEL

Героиней digital-проекта #TUMItravel для TUMI, ведущего бренда аксессуаров премиум-класса для путешествий, бизнеса и повседневной жизни, стала актриса Анна Чурина. Звезда фильмов «Олигарх» и «Вий» находится в постоянных командировках и перелетах не только по России, но и по всему миру. Сегодня - Тверь, где идет работа над картиной «Прощаться не будем», завтра - Москва и съемки в ленте «Испытание», а послезавтра - Пекин, где актрису ждут на площадке второго фильма «Вий». И это не считая презентации на кинофестивале Кинотавр в Сочи, где Анна представила комедию "Я не такая. Я не такой». Само собой, без легкого и комфортного багажа здесь не обойтись. Поэтому протестировать Анна Чурина решила чемодан TUMI V3.

предоставлено пресс-службой

Стильный багаж, изготовленный из специального многослойного поликарбоната, V3 является чрезвычайно прочным, удивительно легким и готовым к длительным путешествиям. Этот багаж очень лёгкий для комфорта в любых поездках, он также имеет специальное расширение на молнии, позволяя увеличивать нужный объем чемодана. Этой линейкой багажа бренд TUMI показал, что travel-стиль не обязан быть скучным. Главная задача digital-проекта #TUMItravel, показать женщинам и мужчинам как можно легко и непринужденно носить аксессуары TUMI не только в путешествиях, но и в повседневной жизни. Каждый поклонник практичности и стиля сможет повторить понравившиеся звездные "луки" и выложить их также в социальные сети с хэштегом #TUMItravel.