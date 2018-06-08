Австрия согласилась стать посредником в переговорах о встрече этим летом Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин попросил канцлера Австрии Себастьяна Курца помочь организовать саммит с президентом США Дональдом Трампом в Вене этим летом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на заявления высокопоставленного европейского чиновника.

Источник издания сообщает, что Владимир Путин озвучил пожелание 5 июня в ходе официального визита в столицу Австрии. Об этом пишет «Коммерсантъ», сегодня 8 июня.

Себастьян Курц пообещал обратиться с соответствующей инициативой к Дональду Трампу. Как сообщает издание, в Белом доме США уже «обдумывают это предложение».

При этом российский лидер высказал пожелание о встрече не в Вашингтоне, а на нейтральной территории, сообщает источник WSJ.

Отмечается, что Владимир Путин рассматривает вариант встречи во время европейского турне Трампа, которое запланировано на июль этого года.

Главной темой обсуждения лидеров двух стран может стать «урегулирование напряженности между США и Россией по ситуациям в Сирии, на Украине и другим вопросам», сказали источники WSJ.

Как уточняет издание, Себастьяна Курц намерен обсудить предстоящий саммит Путина и Трампа с американским послом в Германии Ричардом Гренелем во время визита в Берлин 13 июня.

В Кремле информацию о предполагаемой просьбе Владимира Путина о встрече с президентом США пока не комментируют.