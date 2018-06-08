Автомойка самообслуживания: как открыть и не разориться

Любой автомашине необходим регулярный уход. Под этим подразумевается не только постоянное техобслуживание, но и поддержание в порядке ее салона, а также поддержание чистоты экстерьера.

Автовладельцы, проживающие в частных домах, регулярно моют свои авто самостоятельно, тогда как для жильцов квартир в многоэтажках мыть их в общем дворе довольно сложно, поскольку нужно протянуть шланг с поступлением воды, которая к тому же будет стекать на общую территорию. Данная проблема решается ими за счет использования услуг автомоек, которые за определенную плату моют авто в то время, пока автовладелец занимается своими делами.

Хотя уровень конкуренции на этом рынке в настоящее время достаточно высок, открытие собственной автомойки считается перспективным бизнесом. Многие задаются вопросом, сколько стоит открыть автомойку самообслуживания. Самую большую часть затрат составляет оплата труда людей, моющих авто. Из-за жесткой конкуренции компенсировать эти затраты путем повышения цен удается не во всех случаях. Выходит, что наемные работники требуют траты лишних денег как со стороны хозяина автомойки, так и со стороны автовладельцев, которые готовы помыть свою машину самостоятельно. Данную проблему можно решить путем предоставления автовладельцам такой возможности. Поэтому удачная идея при открытии данного бизнеса состоит в строительстве автомоечного комплекса.

Стоимость регистрации формы субъекта предпринимательской деятельности составляет около 20 тыс. руб. После регистрации важно найти подходящее место. Это, безусловно, главный фактор, определяющий прибыльность и целесообразность данного начинания. Если допустить ошибку при выборе места, то можно остаться без клиентов и обанкротиться. Помимо удачного расположения, нужно обеспечить удобство подъезда водителей к автомойке. Не так давно автомойки располагались в жилых дворах, поскольку это было намного дешевле. В дальнейшем уровень конкуренции вырос, и автомойки стали размещаться у дороги. Из-за этого возникла дополнительная сложность, связанная с тем, что заметивший автомойку водитель может проехать мимо лишь по той причине, что тормозить уже поздно. Решение данной проблемы состоит в том, чтобы разместить за два-три километра перед автомойкой рекламные вывески, извещающие автовладельцев о возможности воспользоваться ее услугами. Кроме того, можно расположить автомойку сразу за светофорами, поскольку после остановки перед красным сигналом автовладельцы успевают оглядеть окрестности и заметить автомоечный комплекс.