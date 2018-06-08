Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 08.06.2018

Берлин больше не может замалчивать разногласия с Трампом

«Expert Online» 2018
  • Берлин больше не может замалчивать разногласия с Трампом
Zuma\TASS

Германия больше не может замалчивать разногласия с США, заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

Политик сообщил, что Берлин ранее рассчитывал, что всегда может «полагаться на имеющиеся договоренности, однако, это коренным образом изменилось».

«Есть разногласия, которые мы больше не можем замалчивать», - сообщил Маас, который напомнил, что ЕС посмотрел на сотрудничество с США под другим углом после введения Трампом пошлин на сталь и алюминий, поставляемых из Европы за океан. Также, как ранее заявляла канцлер ФРГ Ангела Меркель, выход Вашингтона из соглашения по климату и договоренностей с Ираном по ядерной программе также являются односторонним решением США. Маас подчеркнул, что Трамп «сознательно идет на это».

Политик также раскритиковал американского президента за то, что тот преследует курс, ставящий США выше всех других стран. «Ничто из этого не сделает мир лучше, безопаснее или спокойнее», — добавил министр, который призвал страны Европы к более согласованному взаимодействию и тесному сотрудничеству в новых реалиях.

Напомним, 8 мая Дональд Трамп объявил о выходе США в одностороннем порядке из ядерной сделки по Ирану с восстановлением против страны всех имеющихся ранее санкций. В Евросоюзе заявили, что будут выполнять условия сделки с Ираном, пока их придерживается Тегеран.

Помимо этого 1 июня текущего года вступили в силу  ввозные пошлины на сталь и алюминий из большинства стран, включая государства ЕС, КНР, Канаду и Мексику.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Аддитивное производство перевернет целые отрасли

    Аддитивное производство дает новые возможности для изготовления изделий. Эта технология меняет мир, изменяя способы проектирования и производства

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: «двойной удар» станет разрушительным
      Курс доллара: «двойной удар» станет разрушительным
    2. Курс доллара: наступает переломный момент
      Курс доллара: наступает переломный момент
    3. Германия ответила Польше на требования блокировать «Северный поток-2»
      Германия ответила Польше на требования блокировать «Северный поток-2»