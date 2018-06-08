Берлин больше не может замалчивать разногласия с Трампом

Германия больше не может замалчивать разногласия с США, заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

Политик сообщил, что Берлин ранее рассчитывал, что всегда может «полагаться на имеющиеся договоренности, однако, это коренным образом изменилось».

«Есть разногласия, которые мы больше не можем замалчивать», - сообщил Маас, который напомнил, что ЕС посмотрел на сотрудничество с США под другим углом после введения Трампом пошлин на сталь и алюминий, поставляемых из Европы за океан. Также, как ранее заявляла канцлер ФРГ Ангела Меркель, выход Вашингтона из соглашения по климату и договоренностей с Ираном по ядерной программе также являются односторонним решением США. Маас подчеркнул, что Трамп «сознательно идет на это».

Политик также раскритиковал американского президента за то, что тот преследует курс, ставящий США выше всех других стран. «Ничто из этого не сделает мир лучше, безопаснее или спокойнее», — добавил министр, который призвал страны Европы к более согласованному взаимодействию и тесному сотрудничеству в новых реалиях.

Напомним, 8 мая Дональд Трамп объявил о выходе США в одностороннем порядке из ядерной сделки по Ирану с восстановлением против страны всех имеющихся ранее санкций. В Евросоюзе заявили, что будут выполнять условия сделки с Ираном, пока их придерживается Тегеран.

Помимо этого 1 июня текущего года вступили в силу ввозные пошлины на сталь и алюминий из большинства стран, включая государства ЕС, КНР, Канаду и Мексику.