Курс доллара: рубль попал под каток

Курс доллара снизился до трехнедельных минимумов против основных валют в пятницу, на фоне резкого падения доходности казначейских облигаций США.

Индекс доллара торгуется к 9:03 мск на уровне 93,40 после снижения на 0,3%. На этой неделе индекс упал на 0,75%.

На этой неделе доллар оказался под давлением, так как евро отскочил от 10-месячного минимума после стабилизации в Италии и растущих ожиданий сворачивания ультрамягкой политики ЕЦБ.

Евро торгуется на уровне 1,1797 доллара, касаясь в моменте трехнедельного максимума в 1,1840. Европейская валюта выросла более чем на 1% на этой неделе, что является самым значительным недельным приростом с февраля.

Снижение доллара происходит на фоне резкого снижения доходности казначейских облигаций США в четверг из-за снижения у инвесторов аппетита к риску.

«Последние изменения в динамике валют обусловлены событиями на рынках облигаций. Неприятие риска нарастает в Европе из-за ожиданий, что ЕЦБ начнет сворачивать свои стимулы», - старший стратег-аналитик по рынку ценных бумаг IG Securities в Токио Юничи Исикава.

Под каток попали валюты развивающихся рынков, в том числе рубль. Российская валюта обвалилась к доллару на 1% до 62,42 рубля.

Ранее, в среду, российский Минфин не смог разместить весь объем облигаций федерального займа, удалось продать бумаги только на 26,6 млрд руб. из предложенных 30 млрд руб. На одном из аукционов спрос почти вдвое превысил предложение, однако на втором достаточного количества покупателей не нашлось. Доходности десятилетних ОФЗ достигли отметки 7,44%.

Под ударом спекулянтов оказались также бразильский реал и южноафриканский ранд. Чтобы спасти рупию от бегства капитала Индия впервые за четыре года повысила ставку, а Банк Турции повышает ставку уже второй раз за несколько дней - ставка окна поздней ликвидности выросла с 16,5% до 17,75%.

Рынки сейчас сосредотачиваются на заседании ФРС, которое начнется 12 июня. Ожидается, что регулятор США во второй раз в этом году повысит процентные ставки. Основное внимание уделяется тому, будет ли ФРС намекать на четырехкратное повышение ставок в 2018 году.