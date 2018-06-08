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Москва, 08.06.2018

Греф прокомментировал идею расширения системы страхования вкладов

«Expert Online» 2018

Герман Греф – глава Сбербанка – заявил, что его банк отрицательно относится к расширению системы страхования вкладов.

По его мнению, это перекладывание проблем неэффективных банков на эффективные, передаёт РИА Новости.

Напомним, власти РФ всерьез задумались о развитии системы страхования вкладов в банках. Данная тема стала одной из главных на пленарной сессии Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге.

В частности, руководитель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что предельная сумма страхового возмещения вкладчикам в нашей стране скоро может существенно вырасти с нынешних 1,4 млн рублей.

В свою очередь глава АСВ Юрий Исаев подчеркнул, что речь идёт о повышении предельной суммы страховки до 10 млн рублей.

Как отметил Греф, он исключительно отрицательно относится к тому, чтобы ещё раз возлагать бремя неэффективных банков на здоровые кредитные организации.

 

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