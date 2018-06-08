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Москва, 08.06.2018

Италия может наложить вето на продление антироссийских санкций

«Expert Online» 2018

Джузеппе Конте – глава правительства Италии – заявил, что его страна рассмотрит возможность применения права вето на продление санкций в отношении России на Совете Евросоюза.

Об этом он рассказал журналистам на полях саммита G7, передаёт ТАСС.

«Что касается вето на продление срока действий санкций мы оценим позиции», — подчеркнул он.

При этом он отметил, что Италия является частью НАТО и не ставит под сомнение международную принадлежность страны. Однако Конте напомнил, что Италия выступает за диалог и очень внимательно относится к тому, чтобы санкции не отразились на гражданском обществе России.

Ранее сообщалось, что Конте поддержал предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G8.

Напомним, 5 июня премьер-министр Италии заявил о намерении продвигать отмену антироссийских санкций. 

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