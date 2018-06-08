Италия намерена обсудить статус Крыма и наложить вето на продление санкций

Как заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини, его страна готова обсудить статус Крыма, пишет приводит Il Giornale.

«Вот министр иностранных дел, не хочу отнимать у него работу, но мы будем обсуждать все», — сообщил Сальвини, отвечая на вопрос журналистов о статусе полуострова.

Политик также не исключил, что Рим в ходе обсуждения российского вопроса 23 июня в совете ЕС наложит вето на продление европейских санкций против России.

При этом Сальвини призвал НАТО защищать страну от «реальных опасностей», считая, что главная угроза альянсу исходит от Африки, а не от России.

«Если мы является членами оборонительного альянса, я бы хотел, чтобы он защищал нас от реальных опасностей с юга, а не от мнимых с востока», — считает политик.

Напомним, Евросоюз ввел санкции против России после присоединения Крыма к РФ в марте 2014 года. В ответ Москва ограничила ввоз ряда продуктов и товаров из европейских стран и взяла курс на импортозамещение, отмечая, что санкциями добиться положительного результата невозможно.

По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».