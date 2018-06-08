Как сэкономить на покупке авибилетов

Ни для кого не секрет, что в целях экономии авиабилеты следует приобретать заблаговременно. Необходимо только знать, когда наступает идеальное время для определенного маршрута. Ведь оптимального периода для путешествий по все стране или вылета за ее пределы, к сожалению, не существует.

Можно ли сэкономить на перелете?

Каждый перевозчик знает, что в период рождественских и майских праздников, а также в летний сезон поток туристов увеличивается. Что собственно и объясняет высокие цены на перелет, как внутри страны, к примеру, на рейс Москва-Сочи, так и за её пределами. Но существуют также периоды, когда авиакомпании не уверены в будущей загрузке самолета, поэтому устраивают всевозможные акции и распродажи. Так как это прекрасный способ спрогнозировать поток будущих пассажиров.

Иными словами действия авиакомпаний предсказуемы, а значит, можно их немного перехитрить. Для этого следует придерживаться двух основных правил покупки билетов: планировать отпуск не в «высокий» сезон и бронировать билеты до момента их подорожания.

Когда отправиться за границу?

Как показывает опыт, вылеты за пределы нашей родины выгоднее всего совершать в самом начале или в конце зимы. Дороже всего обходятся путешествия в период рождественских праздников, ну и, конечно, и летом. Так как все без исключения авиакомпании увеличивают стоимость билетов в конце весны, летом и во второй половине декабря. Такой шаблон ценообразования действует уже не первый год подряд, благодаря чему опытные путешественники с легкостью его обходят.

Так, например, если вы мечтаете посетить Рим и при этом заметно сэкономить, можно отправиться в отпуск в феврале. Вот только погода в Италии в конце зимы не всегда благосклонна. Но это вовсе не означает, что следует переносить поездку на лето. Апрель – май – прекрасное время для отдыха в Риме, да и цены на авиабилеты в этот период вполне доступны.

Оптимальное время для приобретения авиабилетов

Как уже было сказано выше, сэкономить на перелете можно, приобретая билеты в «низкий» сезон. Но и этого порой недостаточно. Необходимо успеть их купить до того как цены стремительно поползут вверх. За какой же период до вылета лучше бронировать авиабилеты?

На летнем отдыхе сэкономить не так просто, но это только на первый взгляд, ведь, как известно, нет ничего не возможного. Главное правильно выбрать время для покупки билетов. Например, чтобы выгодно слетать в Крым, билеты на самолет Москва-Симферополь лучше бронировать зимой. В то время как для путешествия на Кипр, в Израиль, Эмираты или страны ближнего зарубежья билеты можно забронировать за три месяца до перелета.

Поездку в европейские государства следует планировать за шесть месяцев до отпуска. Это позволит заметно сэкономить на перелете. Дороже всего зазевавшимся туристам летний отдых обойдется в США, потому как уже за два месяца до рейса стоимость билетов на самолет взлетает практически на треть. А вот в азиатских странах лето считается «низким» сезоном. Туристов в это время года там мало, из-за переменчивых погодных условий, поэтому и билеты стоят не дорого.

Если вы планируете отправиться в путешествие во время майских праздников, для выбора оптимального периода покупки билетов следует отталкиваться от предполагаемого направления. Например, в далекие пляжные государства, такие как Куба и Таиланд билеты выгоднее всего приобретать в ноябре или же в конце зимы. Так как потом цены на них будут только расти. Если же вы хотите посетить страны Европы, лучшее время для брони мест в самолете – январь – февраль. А вот в марте выгоднее всего бронировать билеты в Калининград, Питер, Москву или Сочи.

Несколько полезных советов по приобретению авиабилетов

Рейсы в азиатские и европейские страны, Америку и Крым выгоднее всего заказывать за четыре месяца до вылета, а лучше за полгода, так как ближе к дате вылета стоимость билетов заметно увеличивается. Чтобы немного сэкономить в период самого популярного времени перелетов, нужно всего лишь на несколько дней сдвинуть даты вылета. Самое удачное время для экономного перелета за пределы нашей страны – февраль и ноябрь. Поэтому по возможности планируйте свой отпуск именно в эти месяцы. Для путешествий по курортам России оптимальное время для приобретения авиабилетов – месяц – два до даты вылета. Если же планируется поездка в не курортный город, то недорогие билеты можно приобрести даже за неделю – две до вылета. Учитывайте сезонность страны, которую хотите посетить. Так, например, на Мальдивы выгоднее поехать летом, в Таиланд – весной или осенью, а в Канаду – в феврале. Старайтесь планировать поездки в будние дни, середине или конце месяца. Так как согласно нашим наблюдениям, чаще всего россияне предпочитают путешествовать именно по выходным или в начале месяца, из-за чего и стоимость авиабилетов возрастает.

Придерживаясь этих нехитрых рекомендаций, вы сможете выгодно путешествовать не только по территории нашей страны, а и далеко за ее пределами.