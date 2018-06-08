Рубль в пятницу перешел к росту после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Россия должна вернуться в G8. Курс доллара снизился к рублю до 62,30. Днем российская валюта снижалась до 62,90 рубля за доллар. Курс евро упал до 73,25, днем европейская валюта достигала 73,89 рубля.

Американский лидер Дональд Трамп считает, что Россия должна быть возвращена в состав G8. Кроме того, он подчеркнул, что наша страна должна присутствовать на саммите G7.

«Они в основном будут сфокусированы на долгое время остававшейся нечестной торговле в отношении США. Оттуда я поеду в Сингапур и на переговоры с Северной Кореей по денуклеаризации. Не будем говорить о русской охоте на ведьм какое-то время», – заявил президент США перед вылетом на саммит G7.

Позже предложение Трампа поддержал новый премьер Италии Джузеппе Конте. Противоположного мнения придерживается канцлер ФРГ Ангела Меркель, о чем она заявила на этой неделе в ходе выступления в бундестаге.

Рубль в конце недели стал одним из объектов атаки спекулянтов на развивающиеся рынки. Накануне падение валют в этом сегменте наблюдалось повсеместно. Резко падали в четверг бразильский реал и южноафриканский ранд. Чтобы спасти рупию от бегства капитала Индия впервые за четыре года повысила ставку, а Банк Турции повышает ставку уже второй раз за несколько дней - ставка окна поздней ликвидности выросла с 16,5% до 17,75%.

Снижение у инвесторов аппетита к рискам связывают с ожиданиями сворачивания программы количесвтенного смягчения ЕЦБ, другим негативным фактором для развивающихся рынков называют выкачивание ликвидности властями США, которые одновременно расчищают баланс ФРС и увеличивают продажи казначейских облигаций для покрытия бюджета.