Лидер КПРФ предложил изменить Конституцию и ограничить власть президента

Геннадий Зюганов – лидер российских коммунистов – предложил изменить Конституцию РФ, а также ограничить власть президента Государственным советом.

По его мнению, необходимо вводить в стране систему власти, которая была бы максимально сбалансирована, передаёт ТАСС.

«Президент, его власть должна быть, прежде всего, ограничена Государственным советом», – убеждён глава КПРФ.

При этом Зюганов пояснил, что Госсовет должен быть органом, в котором работают «самые выдающиеся представители и разумные люди». При этом он напомнил, что сейчас его членами являются в основном «губернаторы и члены правительства».

«Любой крупный вопрос, который выносится на обсуждение законодателей, в первую очередь должен быть обсужден новым Государственным советом», – резюмировал Зюганов.