Макрон пригрозил Трампу изоляцией

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил, что страны - участницы саммита G7, который пройдет в провинции Квебек в Канаде 8-9 июня, подпишут итоговый документ без главы США Дональда Трампа.

«Американский президент, возможно, не против изоляции, но и мы не против, чтобы подписать соглашение между шестью странами», — написал Макрон на своей странице в Twitter.

Высказывание было сделана по следам критики Трампом также со страницы Twitter Макрона и премьера Канады Джастина Трюдо за создание торговых барьеров.

Трамп в качестве аргументов в свою пользу привел факты, что ЕС имеет профицит в торговле с США в размере 151 миллиарда долларов, а Канада в свою очередь не собирается пускать на свои рынки сельхозпродукцию из США.

Напомним, американский президент Дональд Трамп ввел пошлины на импорт в страну стали в размере 25 % и алюминия —10%, объяснив это соображениями национальной безопасности. Евросоюз в ответ решил обратиться в ВТО, наложить пошлины на импорт ряда товаров из США, а также ввести защитные меры на рынке стали.