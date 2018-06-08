Премьер Италии прокомментировал предложение Трампа вернуть Россию в G8

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал предложение президента США Дональда Трампа, который заявил, что Россия должна вернуться в G8.

«Я согласен с президентом Трампом: Россия должна вернуться в G8. Это в интересах каждого», – написал он в своём микроблоге в Twitter.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп считает, что Россия должна быть возвращена в состав G8. Кроме того, он почеркнул, что наша страна должна присутствовать на саммите G7

Напомним, накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение к формату G8 невозможно, так как Россия не соответствует критериям членства в организации.