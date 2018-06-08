Россия и Китай приняли важное решение по вопросу торговых расчётов

Россия и Китай планируют содействовать увеличению доли национальных валют в торговых расчётах, инвестициях и финансировании.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина по итогам переговоров.

Кроме того, РФ и КНР договорились развивать сотрудничества в таких областях, как платежные системы и страхование, передаёт РИА Новости.

В документе также отмечается, что страны намерены уплотнять взаимодействие в рамках многосторонних институтов развития, включая Новый банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, для привлечения финансирования в строительство и модернизацию объектов инфраструктуры на территории двух стран.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин прибыл в Пекин для переговоров с руководством Китая. В столице КНР президента РФ встретили с государственными флагами России.