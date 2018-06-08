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Москва, 08.06.2018

Курс рубля посыпался под ударом спекулянтов

«Expert Online» 2018
  • Курс рубля посыпался под ударом спекулянтов

Рубль продолжает падать в пятницу на фоне оттока спекулятивного капитала. Курс доллара к 10:37 рос на 28 копеек до 62,69 рубля, евро укрепляется на 28 копеек до 62,70. В четверг российская валюта обвалилась к доллару на 1%.

Рубль стал одним из объектов атаки спекулянтов на развивающиеся рынки. Накануне падение валют в этом сегменте наблюдалось повсеместно. Резко падали в четверг бразильский реал и южноафриканский ранд. Чтобы спасти рупию от бегства капитала Индия впервые за четыре года повысила ставку, а Банк Турции повышает ставку уже второй раз за несколько дней - ставка окна поздней ликвидности выросла с 16,5% до 17,75%.

Ранее, в среду, российский Минфин не смог разместить весь объем облигаций федерального займа, удалось продать бумаги только на 26,6 млрд руб. из предложенных 30 млрд руб. На одном из аукционов спрос почти вдвое превысил предложение, однако на втором достаточного количества покупателей не нашлось. Доходности десятилетних ОФЗ достигли отметки 7,44%.

Снижение у инвесторов аппетита к рискам связывают с ожиданиями сворачивания программы количесвтенного смягчения ЕЦБ, другим негативным фактором для развивающихся рынков называют выкачивание ликвидности властями США, которые одновременно расчищают баланс ФРС и увеличивают продажи казначейских облигаций для покрытия бюджета.


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