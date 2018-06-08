Швейцария может перейти на «реальные» деньги

В пятницу в Швейцарии начался очередной референдум. На этот раз речь идет о финансовом и очень важном референдуме. Жители альпийской республики решают не много, не мало - судьбу финансовой системы. От них будет зависеть, разрешат банкам и впредь «печатать» деньги посредством выдачи кредитов или остановить этот своеобразный печатный станок? Избирательные участки закроются в воскресенье, но большинство швейцарцев предпочитает голосовать по почте.

Вопреки общераспространенному мнению, большая часть денег, циркулирующих на планете, является результатом деятельности не центробанков, а коммерческих банков, которые занимаются кредитованием. Они нередко выдают кредиты и займы на суммы, значительно превышающие вклады клиентов. В основе этой явно искусственной финансовой системы лежит предположение, что если не все долги, то хотя бы большая их часть будет возвращена. Однако противники этой доминирующей в мировых финансах системы указывают на ее нестабильность, потому что так называемые «новые» деньги, создаваемые в результате такой кредитной деятельности, не имеют реальной основы в виде произведенных товаров или услуг и превышают по объемам экономический рост.

Сторонники реформ в Швейцарии хотят изменить базовый подход к финансовой деятельности. Они намерены заменить существующую систему так называемой системой Vollgeld, что можно перевести как «реальные» деньги.

«Подавляющее большинство швейцарцев не хотят, чтобы коммерческие банки создавали деньги из воздуха,- считает Раффаэль Вутрих, один из лидеров движения Vollgeld. - Они считают, что только SNB-(Национальный банк Швейцарии, швейцарский Центробанк) должен обладать правом создавать деньги в Швейцарии…».

Инициатива «Суверенные деньги» позволит банкам выдавать кредиты только на суммы, не превышающие долгосрочных депозитов, на деньги, полученные от SNB или финансовых рынков.

Если швейцарцы скажут на референдуме: «Да», то закон о «реальных» деньгах войдет в Конституцию страны. Правительству будут даны три года на его внедрение в финансовую систему и повседневную деятельность.

Сама идея проведения референдума, затрагивающего основы финансовой системы как в Швейцарии, так и на всей планете, наглядно доказывает, что отношение традиционного благосклонно относившихся к банкам швейцарцев меняется. Они все больше разочаровываются в финансовых учреждениях и финансистах в последние годы после того, как правительство спасло крупнейший швейцарский кредитный банк UBS в 2008 г. на деньги налогоплательщиков. Это разочарование вместе с почти нулевыми процентными ставками в банках по депозитам и астрономическими зарплатами банкиров и привели к референдуму, который может вернуть альпийскую республику к положению столетней давности. В начале прошлого века именно SNB создавал львиную долю денег в стране.

«Банки в Швейцарии обладают слишком большим влиянием,- высказывает свою точку зрения аспирант Джулиан Бэкер.- У них очень много полномочий и власти и очень мало ответственности. Налогоплательщики, например, должны были оплачивать их ошибки во время финансового кризиса. Думаю, что сейчас швейцарцы более критично относятся к банкам, чем раньше. По-моему, пришло время что-то менять».

Если реформаторы победят, Швейцария первой в мире применит систему суверенных денег, при которой правом «создавать» деньги в стране будет обладать только Центробанк, а банкам посредством кредитной деятельности это делать запретят.

Впрочем, шансы Швейцарии стать первой страной планеты и в этом не очень велики. Согласно одному из ранних опросов общественного мнения за реформу финансовой системы высказывались 44% избирателей, но ко дню проведения референдума эта цифра снизилась до 34%.