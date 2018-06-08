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Москва, 08.06.2018

Трамп отказался от встречи с Мэй, сравнив ее со «школьной учительницей»

«Expert Online» 2018
  • Трамп отказался от встречи с Мэй, сравнив ее со «школьной учительницей»
AFP 2018 / Matt Dunham / Pool

Президент США Дональд Трамп устал от «учительского тона» премьера Великобритании Терезы Мэй и намерен отказаться от встречи с ней в рамках G7 в канадском Квебеке.

«Без обид, но она практически как школьная учительница, не думаю, что кто-то с ней в хороших отношениях», — рассказал источник в окружении президента США. Цитату приводит газета Telegraph.

Как сообщает издание, ранее Трампу не понравился подход Мэй к обсуждению проблем, когда премьер в ходе телефонного разговора сразу углубилась в политические детали.

По словам другого источника в правительстве, Трампа также раздражает манера Мэй обращатся с частыми просьбами, которые выглядят как стремление получить выгоду от отношений с США.

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