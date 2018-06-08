Трамп предлагает вернуть Россию в G8

Американский лидер Дональд Трамп считает, что Россия должна быть возвращена в состав G8.

Кроме того, он подчеркнул, что наша страна должна присутствовать на саммите G7, передаёт агентство Reuters.

Кроме того, в своём микроблоге в Twitter он написал, что в настоящее время направляется в Канаду на переговоры G7.

«Они в основном будут сфокусированы на долгое время остававшейся нечестной торговле в отношении США. Оттуда я поеду в Сингапур и на переговоры с Северной Кореей по денуклеаризации. Не будем говорить о русской охоте на ведьм какое-то время», – резюмировал президент США.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что возвращение к формату G8 невозможно, так как Россия не соответствует критериям членства в организации.

Это заявление лидер ФРГ сделала, выступая перед депутатами Бундестага, которые еще недавно призывали возродить формат «Большой восьмерки».