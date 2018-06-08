Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 08.06.2018

Трамп предлагает вернуть Россию в G8

«Expert Online» 2018

Американский лидер Дональд Трамп считает, что Россия должна быть возвращена в состав G8.

Кроме того, он подчеркнул, что наша страна должна присутствовать на саммите G7, передаёт агентство Reuters.

Кроме того, в своём микроблоге в Twitter он написал, что в настоящее время направляется в Канаду на переговоры G7.

«Они в основном будут сфокусированы на долгое время остававшейся нечестной торговле в отношении США. Оттуда я поеду в Сингапур и на переговоры с Северной Кореей по денуклеаризации. Не будем говорить о русской охоте на ведьм какое-то время», – резюмировал президент США.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что возвращение к формату G8 невозможно, так как Россия не соответствует критериям членства в организации.

Это заявление лидер ФРГ сделала, выступая перед депутатами Бундестага, которые еще недавно призывали возродить формат «Большой восьмерки».

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Аддитивное производство перевернет целые отрасли

    Аддитивное производство дает новые возможности для изготовления изделий. Эта технология меняет мир, изменяя способы проектирования и производства

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: «двойной удар» станет разрушительным
      Курс доллара: «двойной удар» станет разрушительным
    2. Курс доллара: наступает переломный момент
      Курс доллара: наступает переломный момент
    3. Германия ответила Польше на требования блокировать «Северный поток-2»
      Германия ответила Польше на требования блокировать «Северный поток-2»