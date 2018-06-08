Туск прокомментировал идею Трампа о возвращении РФ в G8

Дональд Туск – председатель Евросоюза – прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа о возвращении Росси в G8.

По его словам, в настоящее время значительно важнее убедить партнеров в США в укреплении существующего формата, а не искать нового, передаёт РИА Новости.

«У нас сейчас особенный и единый формат, уникальный в своем роде – G7», – резюмировал Туск, добавив, что с Россией и другими партнерами будет сложно определить общие цели.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп считает, что Россия должна быть возвращена в состав G8.

Кроме того, он почеркнул, что наша страна должна присутствовать на саммите G7. Позже американского лидера поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Напомним, накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение к формату G8 невозможно, так как Россия не соответствует критериям членства в организации.