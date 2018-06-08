Украина потеряла последнюю надежду остановить «Северный поток-2»

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов считает, что Запад демонстрирует политику двойных стандартов в своем отношении к газопроводу «Северный поток — 2». Об этом сообщает lb.ua.

Поводом для подобного заявления послужило решение правительства Швеции одобрить заявку компании Nord Stream 2 AG на строительство трубопровода «Северный поток-2». Заявка на строительство шведам была отправлена осенью 2016 г. Ранее разрешения на строительства газопровода выдали Германия и Финляндия.

К данному моменту для получения полного комплекта разрешений проектной компании Nord Stream 2 AG не хватает разрешений от Дании и России.

Как неоднократно отмечали специалисты, даже, если Дания не выдаст разрешения на прокладку газопровода «Северный поток – 2» через свои воды, это не остановит реализацию российского проекта, а лишь замедлит ее ход.

В этой связи можно говорить, что Швеция была последней надеждой для Украины на остановку «Северного потока-2».

«С одной стороны — формально говорят о продлении санкций, а с другой — помогают реализации российских экономических стратегических интересов, которые перечеркивают все наработки, которые происходили в последние четыре года», — заявил Турчинов в ходе выступления на IX Национальном экспертном форуме Института Горшенина.

Напомним, что в 2019 году истекает контракт на транзит российского газа через Украину. В «Газпроме» не раз сообщали украинской стороне, что Россия не собирается полностью отказываться от транзита через Украину и готова сохранить его в определенных объемах.