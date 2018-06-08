Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 08.06.2018

Украина потеряла последнюю надежду остановить «Северный поток-2»

«Expert Online» 2018

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов считает, что Запад демонстрирует политику двойных стандартов в своем отношении к газопроводу «Северный поток — 2». Об этом сообщает lb.ua.

Поводом для подобного заявления послужило решение правительства Швеции одобрить заявку компании Nord Stream 2 AG на строительство трубопровода «Северный поток-2». Заявка на строительство шведам была отправлена осенью 2016 г. Ранее разрешения на строительства газопровода выдали Германия и Финляндия.

К данному моменту для получения полного комплекта разрешений проектной компании Nord Stream 2 AG не хватает разрешений от Дании и России.

Как неоднократно отмечали специалисты,  даже, если Дания не выдаст разрешения на прокладку газопровода «Северный поток – 2» через свои воды, это не остановит реализацию российского проекта, а лишь замедлит ее ход.  

В этой связи можно говорить, что Швеция была последней надеждой для Украины на остановку «Северного потока-2».

«С одной стороны — формально говорят о продлении санкций, а с другой — помогают реализации российских экономических стратегических интересов, которые перечеркивают все наработки, которые происходили в последние четыре года», — заявил Турчинов в ходе выступления на IX Национальном экспертном форуме Института Горшенина.

Напомним, что в 2019 году истекает контракт на транзит российского газа через Украину. В «Газпроме» не раз сообщали украинской стороне, что Россия не собирается полностью отказываться от транзита через Украину и готова сохранить его в определенных объемах.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Аддитивное производство перевернет целые отрасли

    Аддитивное производство дает новые возможности для изготовления изделий. Эта технология меняет мир, изменяя способы проектирования и производства

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: «двойной удар» станет разрушительным
      Курс доллара: «двойной удар» станет разрушительным
    2. Курс доллара: наступает переломный момент
      Курс доллара: наступает переломный момент
    3. Германия ответила Польше на требования блокировать «Северный поток-2»
      Германия ответила Польше на требования блокировать «Северный поток-2»