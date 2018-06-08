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Москва, 08.06.2018

В Иране назвали условия для начала переговоров с США

«Expert Online» 2018

Бахрам Касеми – представитель иранского внешнеполитического ведомства – заявил, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном невозможны, пока Белый дом говорит «языком угроз».

По его словам, пока США не начнут говорить с уважением с великой древней и цивилизованной иранской нацией, а не на языке угроз и санкций, каких-либо перспектив для диалога с Вашингтоном не предвидится.

Кроме того, он подчеркнул, что Дональду Трампу лучше вместо того, чтобы надеяться на соглашение с Ираном, прекратить свои угрозы и санкции в отношении других стран и народов.

Напомним, 8 мая глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что США выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.

При этом Трамп заявил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

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