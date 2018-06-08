Валюта потекла вспять

Ряд центробанков развивающихся стран подняли процентные ставки в борьбе с инфляцией, что сопровождается сейчас ростом доходности госбумаг. Что будет со ставкой в России?

Отлив на берегах emerging markets

Российский Центробанк находится перед нелегким выбором: с одной стороны, для поддержки экономики процентную ставку в стране необходимо снижать. С другой стороны, с развивающихся рынков «утекает» валюта, а именно желание ее привлечь может являться куда более правдоподобным, чем даже стремление понизить инфляцию, объясняется процентная политика регулятора. впрочем, нам легче, чем другим из-за наличия сырьевой ренты, но, скажем, рынок ОФЗ для нерезидентов не связан с ней напрямую.

«Вести.Экономика» цитируют начальника аналитического отдела ИФК «Солид» Олег Шагов, который отмечает, что индикативная доходность 5-летних госбумаг Турции поднялась до 9-летнего максимума после решения центробанка этой страны повысить свою ключевую процентную ставку с 16,50% до 17,75%. Турецкий регулятор ужесточил денежно-кредитную политику, как и ряд других центробанков стран emerging Markets, чтобы нивелировать инфляционные риски, противодействовать оттоку капитала и поддержать национальную валюту.

Но сейчас внимание рынка переключилось на бразильский реал, демонстрирующий высокие темпы роста, несмотря на то что ЦБ Бразилии экстренно увеличивает свои валютные интервенции и лимит по операциям «валютный своп» с целью поддержать обменный курс. Ближайшее плановое заседание ЦБ Бразилии, на котором может начаться новый цикл ужесточения монетарной политики после двухлетнего периода снижения ставок, намечено на 20 июня. Однако не стоит исключать и проведения регулятором экстренного заседания на фоне мощного всплеска турбулентности бразильского валютного и фондового рынка, полагает Олег Шагов.

Ситуация в Турции особенная, поэтому подъем ставки выглядит совершенно логичным решением, комментирует происходящее генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. Это, по его словам, просто ответ на девальвацию турецкой лиры, которая падает к доллару с 2013 года, и только с начала этого года уже потеряла дополнительно 20%. В таких условиях там пытаются сделать свою валюту хотя бы немного более привлекательной для международного капитала.

Впрочем, политическая ситуация в Турции очень хорошо охраняет ее от инвестиций со стороны развитых стран, и даже российские компании, например, Сбербанк, выводят оттуда свои активы (продажа Deniz Bank). По мнению Шустова, подъем ставки на самом деле не спасет турецкую экономику, он просто заморозит банковский сектор и выдачу кредитов, потребительский спрос, как это было у нас. А дальше будет либо стагнация на несколько лет, либо реформы, впрочем, реформы практически исключены из-за политической ситуации.

Ситуация усугубляется еще и тем, что доллар сейчас начал расти против всех валют развивающихся рынков, и противостоять этому тренду очень сложно.

В России немного иная ситуация, указывает эксперт. У нас существенную роль в экономике играет валютная выручка от добычи ресурсов, и это позволяет рублю не падать так стремительно, как валюты стран без сырьевой ренты. Если анализировать последнюю риторику Центробанка, то на следующем заседании он будет скорее консервативен в отношении денежно-кредитной политики, уровень в 7.25% вполне устраивает регулятора по многим причинам.

Во-первых, напоминает Александ Шустов, рубль с начала года тоже потерял 10% к доллару, и это много. Во-вторых, если дальше снижать ставку, то инфляция, подстегиваемая высокими ценами на бензин, может разогнаться далеко за пределы целевых значений 4-5% годовых, а это обесценит всю предыдущую работу по ее сдерживанию. Относительно высокая цена нефти позволяет не снижать ставку, просто наращивая долю государства в экономике и не слишком заботясь об увеличении доступности кредита для коммерческого сектора.

К тому же, добавляет аналитик, курс рубля держится относительно высоко во многом за счет операций кэрри-трейдеров, которых все еще привлекает разница в ставках ЦБ и ФРС и которые на этой разнице зарабатывают свой небольшой процент. Если радикально снизить ключевую ставку, то рентабельность кэрри-трейдинга может стать неконкурентной другим видам спекуляций, и спекулятивный капитал выйдет из рублевых активов, обвалив курс.

Нефтяной прилив продолжается

Что же касается стран emerging markets, то они действительно за последние недели по очереди повышали процентные ставки, пытаясь воздействовать на отток капитала и поддержать нацвалюту для сдерживания инфляционных рисков, продолжает тему генеральный директор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов. В России же, несмотря на шок от санкций, введенных США, ситуация складывается не таким плачевным образом и пока очевидных сигналов для ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка нет.

Так, например, шок апрельских санкций постепенно сошел на нет и, после оттока иностранных инвесторов, в течение месяца ситуация относительно стабилизировалась. Инвесторы восстанавливали вложения в российские ценные бумаги в пропорции 60% от убыли. Так если в начале апреля нерезидентами было выведено 19 млрд руб, то в конце месяца вернулось 12 млрд руб. Частично на это повлияла ценовая ситуация на нефтяном рынке.

В целом, считает Максим Харитонов, даже несмотря на то, что активность продавцов на отечественном рынке стала ниже, на предыдущем заседании совета директоров ЦБ решение сохранить процентную ставку на текущем уровне отразилось стабилизацией на рынке ОФЗ. Доходность 10-летних гособлигаций сохранилась на уровне не выше 7,2%, что выше инфляции всего на 3,5% пп. и это пока не является критическим уровнем для повышения планки – наоборот такая ситуация отпугивает спекулятивных игроков, чья активность не всегда дает позитивные сигналы остальным.

Кроме того в отличие от Бразилии или, скажем, Индии, у российского рынка есть мощный козырь в виде нефтегазовой отрасли. Индекс «нефть и газ» на Московской бирже, где котируются акции экспортеров сырья, демонстрирует рост в диапазоне 0,8% и, несмотря на традиционные сетования по поводу зависимости от нефтегазового сектора, сейчас он может считаться хорошим спасательным кругом. При этом индекс гособлигаций за май, по данным Мосбиржи, практически не менялся, даже прибавил символические 0,2%, что дает все же основания для прогноза что на ближайшем заседании ЦБ ставки либо опять будет сохранена, либо опустится на 0,25% п.п.

В целом, заключает аналитик, нельзя не отдать должное контринфляционным усилиям Центробанка – по итогам мая данные по инфляции сохранились на уровне апрельского результата и составили 2,4% год к году, что оказало определенную поддержку рублевому долговому рынку. Такой низкий уровень также дает основания ожидать, что ЦБ не станет разворачивать ставку вверх.