Что стоит знать о переезде в Дубай

Дубай – самый крупный город Объединенных Арабских Эмиратов, расположенный на побережье Персидского залива.

Бесчисленные небоскребы, ультрасовременная архитектура, множество достопримечательностей и, конечно же, красивая природа – это только малая часть причин, по которым многие мечтают навсегда остаться жить в этом замечательном месте.

Запреты, о которых нужно знать

В ОАЭ много запретов, которых нет в России и странах бывшего СНГ. Как передаёт http://www.uaeinside.com/, в метро запрещено жевать жвачку, пить и есть. За нарушение этого правила положен штраф в размере 30$. Для мужчин и женщин предусмотрены отдельные вагоны. Женские выкрашены в розовый, а мужские в синий цвет. Правда, разделение по половым признакам при входе в метро актуально только для граждан страны. Для туристов существуют так называемые вагоны «унисекс», в которых можно ездить как мужчинам, так и женщинам.

Во время прогулок по улицам Дубая нельзя обниматься, держаться за руки и целоваться, иначе стражи общественного порядка имеют полное право наложить на вас штраф за неподобающее поведение.

Купить алкоголь в магазине можно только при наличии специальной алкогольной лицензии, которая стоит 40$. Правда, выдают ее не всем, а только резидентам ОАЭ, достигшим 21 года, не являющимся мусульманами и зарабатывающим не менее 3000 дирхамов в месяц. Лицензия на покупку алкоголя в магазинах не может быть выдана нерезидентам ОАЭ, поэтому для туристов и временно проживающих в стране лиц алкогольные напитки доступны только в барах и отелях.

Цены на жилье и сотовую связь

За аренду квартиры в Дубае придется заплатить от 2000$ и выше. При официальном трудоустройстве расходы на аренду жилплощади берет на себя компания, в которой вы работаете.

В Дубае достаточно дорогая мобильная связь. Подключение двухнедельного пакета, куда входит 1-2 Гб интернета и 100 минут на звонки по стране, будет стоить в среднем 30$.

Временное и постоянное проживание в Дубае

Приезжему человеку достаточно сложно получить паспорт гражданина ОАЭ. Для этого нужно прожить в стране минимум три года, быть официально трудоустроенным и не иметь нарушений. Однако даже после обретения гражданства человек не вправе участвовать в выборах и получать государственные льготы и выплаты, предусмотренные для местных жителей.

Для временного проживания в Дубае и любом другом городе ОАЭ необходимо получить резидентскую визу, которая выдается сроком на три года. Данный документ дает право покупать и арендовать недвижимость, учиться, работать, вести бизнес и проживать на территории страны.