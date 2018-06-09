Курс доллара на этой неделе показал худший результат за 11 недель. Индекс доллара снизился на 0,7% на фоне ожиданий сворачивания мягкой денежной политики ЕЦБ. В пятницу курс доллара немного отыграл потери, закрепившись на уровне 93,55.

Курс рубля в пятницу воспользовался неожиданным предложением Дональда Трампа вернуть Россию в G8 и перешел к росту после значительного падения первой половины дня. После появления новости из США курс доллара снизился на 50 копеек - до 62,31 рубля.

Курс доллара на 10.00 мск субботы снижался на 5 копеек — до 62,26 рубля, курс евро повышался на 9 копеек — до 73,42 рубля.

Ожидается, что июнь станет особенно значимым месяцем для валютных рынков, отмечает Рейтер. На следующей неделе состоятся заседания ФРС и ЕЦБ, а также саммит США-КНДР.

«Следующая неделя будет насыщена информационными поводами, станут известны итоги G7, ЕЦБ и ФРС, которые, вероятно, будут "ястребиными", а также саммита Трампа с Северной Кореей», - отмечает управляющий директор Jefferies в Нью-Йорке Брэд Бектел.

«Доллар попал под перекрестный огонь, и, вероятно, начнет расти», - прогнозирует Бектел.

Что касается рубля, по мнению аналитиков, ключевым фактором ближайшей повестки могут стать новости о перспективах проведения российско-американского саммита на высшем уровне. Как показала пятница, курс рубля готов противостоять прессингу в отношении валют EM на позитиве перспектив улучшения геополитической ситуации.

Между тем, спекулянты сократили объем чистых коротких позиций в долларах до минимума за пять месяцев, согласно подсчетам Рейтер и данным американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Общая стоимость чистых коротких позиций в долларах, рассчитанных на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах, снизилась за неделю, завершившуюся 29 мая, до $4,85 миллиарда с $7,98 миллиарда неделей ранее.



